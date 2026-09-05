Menurut agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Kesatuan Eropah mengumumkan bahawa ia akan bekerjasama dengan AS dan rakan kongsinya dalam G7 untuk menekan Iran.

Berdasarkan laporan ini, Kesatuan Eropah yang tidak pernah secara bebas mematuhi komitmennya dalam rangka kerja perjanjian nuklear dengan Iran, mendakwa bahawa ia akan mengambil langkah ini dengan matlamat mengurangkan ketegangan dan mengukuhkan kestabilan!

Pendirian Kesatuan Eropah ini muncul ketika Menteri Kewangan AS beberapa hari lalu mendakwa bahawa Kesatuan Eropah secara rasmi telah menyertai kempen yang dipanggil «pengasingan ekonomi Iran» dan langkah ini membawa mesej yang jelas kepada Iran.

Scott Bessent mendakwa bahawa AS bersama sekutunya berdiri untuk menghalang Iran daripada menggunakan sistem kewangan global untuk membiayai program nuklear dan persenjataannya, serta pasukan-pasukan yang berkaitan dengannya di rantau ini.