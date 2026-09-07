Netanyahu Kembali Berangan-angan; Dakwaan Palsu Tentang Pengakhiran Sistem Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, "Benjamin Netanyahu", Perdana Menteri rejim Zionis, dalam kenyataan terbarunya sekali lagi berangan-angan tentang masa depan Iran dan mendakwa bahawa pengakhiran sistem Iran sudah dekat dan Tel Aviv berazam untuk menjatuhkan sistem Republik Islam.

Netanyahu dalam mesyuarat kabinet rejim Zionis sempena Tahun Baru Ibrani, dengan mengulangi dakwaan lapuk dan tidak berasas terhadap Iran, mendakwa bahawa sistem Iran telah lemah dan berjuang untuk kelangsungan hidupnya.

Kenyataan ini dibuat pada masa Perdana Menteri rejim Zionis dalam beberapa bulan lalu telah berulang kali membuat janji serupa tentang keruntuhan Republik Islam, tetapi dakwaan ini setakat ini tidak lain hanyalah angan-angan politik dan propaganda media untuk menutupi kegagalan rejim ini.

Netanyahu juga meneruskan retorik ugutannya dengan mendakwa bahawa sekiranya Iran menyerang Israel, Tehran akan menghadapi serangan yang tidak dapat dibayangkannya.

Beliau juga bercakap tentang kewujudan "misi lain" dan mendakwa bahawa rejim Zionis berazam untuk menyempurnakannya; kenyataan yang lebih merupakan percubaan untuk melancarkan perang psikologi dan mewujudkan imej buatan tentang kekuatan dan inisiatif Tel Aviv daripada mencerminkan pencapaian sebenar.

Netanyahu bercakap tentang "dekatnya pengakhiran sistem Iran" sedangkan Republik Islam Iran selama beberapa dekad yang lalu telah berulang kali bertahan terhadap ancaman dan tekanan luar dan Republik Islam masih meneruskan jalannya.

Pengulangan dakwaan Netanyahu tentang "kejatuhan yang akan berlaku" sistem Iran lebih daripada segala-galanya mempunyai penggunaan dalaman dan dikemukakan dengan tujuan menaikkan semangat masyarakat dan pendapat umum rejim Zionis serta mewajarkan kesinambungan tindakan ketenteraan rejim ini.