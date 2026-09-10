Yahya Saree mengumumkan: 54 serangan udara Saudi terhadap Yaman dalam 12 jam lepas

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Masirah, Yahya Saree, jurucakap angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan bahawa jet-jet pejuang Saudi dalam 12 jam lepas melakukan 54 serangan udara terhadap beberapa wilayah negara ini.

Beliau berkata bahawa serangan-serangan ini menyasarkan wilayah Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada dan Al-Baida.

Menurut jurucakap tentera Ansarullah Yaman, serangan-serangan ini dilakukan dengan menggunakan jet pejuang F-15SA yang berlepas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushait.

Beliau juga mengumumkan bahawa satu jet pejuang Typhoon berlepas dari pangkalan King Fahd di bandar Taif dan melakukan serangan terhadap wilayah Al-Jawf.

Yahya Saree menegaskan bahawa serangan dan pencerobohan yang berterusan terhadap Yaman tidak akan dibiarkan tanpa jawapan dan hukuman.

Pada masa yang sama, media Saudi mengumumkan bahawa bunyi siren amaran kedengaran di Abha dan Khamis Mushait di selatan Arab Saudi.

Sebaliknya, Kementerian Kesihatan Sanaa mengumumkan bahawa bilangan syuhada serangan musuh Saudi terhadap penjara Al-Jawf telah meningkat kepada 32 orang.