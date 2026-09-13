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Putin: Hubungan ekonomi anggota BRICS dibina jauh dari sekatan

13 September 2026 - 21:26
News ID: 1865233
Source: ABNA
Putin: Hubungan ekonomi anggota BRICS dibina jauh dari sekatan

Presiden Rusia merujuk pada hubungan ekonomi negara-negara anggota BRICS jauh dari sekatan serta jumlah perdagangan antara mereka.

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik RT, Vladimir Putin, presiden Rusia, semasa mesyuarat BRICS Plus di India menegaskan bahawa jumlah perdagangan antara negara-negara kumpulan ini secara praktikal telah mencapai 1.2 trilion dolar. Negara-negara anggota terus bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa untuk pembangunan menyeluruh.

Beliau menambah: negara-negara anggota BRICS boleh membina hubungan ekonomi mereka jauh dari sekatan.

Putin menegaskan: BRICS dianggap sebagai kuasa pendorong dalam proses memperkukuh dunia multipolar di peringkat hubungan antarabangsa dan negara-negara anggota mengambil bahagian secara aktif dalam pembentukan dunia multipolar dan lebih adil ini.

Beliau menyatakan: perhatian global terhadap aktiviti BRICS semakin meningkat. Kumpulan ini memiliki enjin aktif ekonomi global sebanyak 49 peratus dan potensinya belum digunakan sepenuhnya.

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