Menurut laporan agensi berita ABNA memetik RT, Vladimir Putin, presiden Rusia, semasa mesyuarat BRICS Plus di India menegaskan bahawa jumlah perdagangan antara negara-negara kumpulan ini secara praktikal telah mencapai 1.2 trilion dolar. Negara-negara anggota terus bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa untuk pembangunan menyeluruh.

Beliau menambah: negara-negara anggota BRICS boleh membina hubungan ekonomi mereka jauh dari sekatan.

Putin menegaskan: BRICS dianggap sebagai kuasa pendorong dalam proses memperkukuh dunia multipolar di peringkat hubungan antarabangsa dan negara-negara anggota mengambil bahagian secara aktif dalam pembentukan dunia multipolar dan lebih adil ini.

Beliau menyatakan: perhatian global terhadap aktiviti BRICS semakin meningkat. Kumpulan ini memiliki enjin aktif ekonomi global sebanyak 49 peratus dan potensinya belum digunakan sepenuhnya.