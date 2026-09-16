Araghchi: pada masa yang sesuai kami akan mendedahkan kerugian sebenar Amerika

Menurut agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, sebagai tindak balas terhadap dakwaan tidak berasas pegawai Amerika bahawa Iran tidak berdaya, dengan menerbitkan mesej dalam bahasa Inggeris di salah satu rangkaian sosial, menulis:

Dakwaan: Iran tidak berdaya.

Realiti: ratusan pangkalan dan kemudahan tentera Amerika telah dimusnahkan dan puluhan pesawat Amerika telah dibakar. (Sumber: Pentagon)

Ini hanyalah setitis dari lautan!

Pada masa yang sesuai kami akan mendedahkan tahap sebenar kerugian pasukan Amerika, dan kehinaan akan kekal kepada mereka yang mendakwa secara palsu bahawa Iran tidak berdaya!