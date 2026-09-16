Dakwaan CENTCOM tentang pengalihan laluan 103 kapal dagang di Selat Hormuz

Menurut agensi berita Abna, memetik rangkaian Al-Mayadeen, Komando Pusat tentera pengganas Amerika (CENTCOM) mendakwa telah mengubah laluan 103 kapal dagang sejak bermulanya semula sekatan laut Iran.

Amerika Syarikat pada 23 Tir tahun lalu (14 Julai) memulakan semula sekatan laut Iran, dan CENTCOM mendakwa telah memaksa puluhan kapal dagang mengubah laluan; angka yang kini, menurut dakwaan baharu CENTCOM, telah mencapai 103 kapal.

Meskipun sekatan laut Iran oleh Amerika Syarikat berterusan, Iran masih memegang kawalan ke atas Selat Hormuz dan telah mengisytiharkan bahawa kapal-kapal yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang di laluan air strategik ini akan menghadapi tindak balas angkatan bersenjata Iran.