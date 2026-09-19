Rumah Putih: Trump menandatangani undang-undang sekatan terhadap Rusia dan Iran

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik saluran Al-Jazeera, Rumah Putih mengumumkan bahawa Donald Trump, presiden Amerika, telah menandatangani rang undang-undang sekatan terhadap Rusia dan Iran dan rang undang-undang ini telah menjadi undang-undang.

Berdasarkan laporan ini, undang-undang ini mengawal selia dan meluaskan sekatan dan tarif kastam terhadap Rusia dan mengenakan larangan terhadap negara ini.

Berdasarkan laporan ini, undang-undang baharu juga memanjangkan sekatan sedia ada terhadap Iran.