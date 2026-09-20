Pengiraan Trump mengenai Iran adalah salah; kami bersedia untuk perang yang menentukan nasib

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi negara kami, dalam perbualan dengan saluran Al-Jazeera mengumumkan bahawa penilaian dan pengiraan presiden Amerika mengenai Iran adalah salah dan perang bermula dengan provokasi Benjamin Netanyahu, perdana menteri rejim Zionis. Adalah untuk kepentingan Washington untuk bersetuju dengan syarat-syarat Iran untuk keluar dari perang, dan ancaman Donald Trump, presiden Amerika, tidak akan membuahkan hasil.

Dengan menyatakan bahawa Iran bersedia untuk perang yang menentukan nasib, beliau menegaskan bahawa Tehran mengetahui kelemahan tentera Amerika dan lebih bersedia berbanding sebelum ini untuk menghadapi serangan udara negara itu. Iran selepas Amerika keluar dari memorandum persefahaman telah sampai kepada kesimpulan bahawa ia harus mengubah strateginya terhadap Washington.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi juga mengumumkan bahawa Iran baru-baru ini menguji peluru berpandu anti-kapal berhampiran kapal induk Amerika. Kami serius dalam pertahanan, dan jika diserang, kami akan menyasarkan pangkalan Amerika dan kepentingan Washington di rantau itu dengan lebih kuat.

Beliau seterusnya menambah bahawa perundingan dengan perantara Qatar dan Pakistan masih berterusan dan Iran telah memberitahu mereka syarat-syaratnya untuk berunding. Iran berhubung dengan perantara Qatar, dan perantara ini telah menyampaikan syarat-syarat Tehran untuk menghentikan perang kepada Washington, dan Iran menunggu jawapan Trump terhadap syarat-syarat ini.

Mejar Jeneral Rezaei seterusnya menegaskan bahawa syarat-syarat Tehran termasuk menamatkan perang di semua barisan, membebaskan aset Iran yang disekat dan menamatkan sekatan laut. Tindakan Amerika dan rejim Zionis membolehkan Iran keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear.

Beliau menyatakan: Iran sehingga kini belum membuat keputusan untuk keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear, dan perkara ini bergantung kepada tingkah laku Washington. Tehran masih berpegang kepada fatwa pemimpin syahid revolusi Islam dan tidak mengubah doktrin nuklearnya, tetapi tidak jelas apa yang akan berlaku pada masa hadapan.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran pada akhirnya berkata: Iran mahukan penamat perang antara Arab Saudi dan Yaman, dan orang Yaman juga mahukan pencapaian persetujuan dengan Riyadh.