Yahya Saree: 917 serangan udara dan peluru berpandu musuh Saudi; kami akan membalas

Menurut agensi berita Abna memetik Al-Masira, Yahya Saree jurucakap angkatan bersenjata Yaman, dengan menyebut peningkatan serangan musuh Saudi terhadap Yaman, memberi amaran bahawa serangan-serangan ini tidak akan dibiarkan tanpa jawapan.

Beliau menambah: dalam peningkatan besar-besaran, musuh Saudi yang jenayah melakukan 157 serangan udara dan peluru berpandu, menggunakan jet pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, serta serangan peluru berpandu dari Najran dan Jizan, menyasarkan wilayah Al-Jawf, Taiz, Saada dan Marib.

Jurucakap angkatan bersenjata Yaman menyatakan: bilangan serangan udara dan peluru berpandu sejak permulaan peningkatan ketegangan mencapai 917.

Beliau menegaskan: dengan kehendak Tuhan, pencerobohan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa jawapan.