Ansarullah Yaman: 408 kapal melintasi Bab el-Mandeb; laluan air selamat

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Saba, Kementerian Pengangkutan kerajaan Sanaa mengumumkan: 408 kapal dagang antara 11 hingga 21 September melintasi Selat Bab el-Mandeb. 196 kapal dalam 10 hari melintasi Bab el-Mandeb ke arah utara dan 212 kapal ke arah selatan.

Dalam kenyataan ini disebutkan: setiap hari lebih daripada 40 kapal dagang melintasi Selat Bab el-Mandeb. Jumlah kapal yang melintasi Bab el-Mandeb sejak pembebasan kawasan pesisir barat meningkat kepada 408 kapal, sedangkan jumlah ini antara 1 hingga 10 September adalah 393 kapal.

Kementerian Pengangkutan Sanaa menyatakan: pelayaran melalui Bab el-Mandeb, kecuali kapal Saudi, berlangsung lancar dan selamat bagi armada dagang antarabangsa. Kelangsungan aliran normal dan selamat lalu lintas maritim di Bab el-Mandeb membantah dakwaan berkaitan penghentian pelayaran atau ketidakselamatan di laluan air ini.