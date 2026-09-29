Iraq: Pengunduran tentera Amerika dari negara akan dilakukan pada masa yang ditetapkan

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Mayadeen, jurucakap panglima tertinggi angkatan bersenjata Iraq menekankan bahawa proses pengunduran tentera Amerika dan tentera pakatan antarabangsa dari negara ini akan disempurnakan dan berakhir pada 30 September tahun ini.

Kementerian Perang Amerika yang dikenali sebagai Pentagon pada Julai lalu telah mengumumkan bahawa misi ketenteraan pakatan antarabangsa di Iraq akan berakhir pada akhir bulan September. Langkah ini dilakukan berdasarkan jadual masa yang dipersetujui antara Baghdad dan Washington.

Pete Hegseth, menteri Perang Amerika, di ibu pejabat Pentagon telah bertemu dengan Ali al-Zaidi, perdana menteri Iraq, dan berbincang mengenai berakhirnya misi pakatan antarabangsa.

Sebelum ini juga Haidar al-Aboudi, jurucakap kerajaan Iraq, mengumumkan bahawa cadangan mengenai lanjutan kehadiran tentera asing di negara ini telah dikemukakan, namun kerajaan Iraq menolak cadangan-cadangan ini.