Amaran Mohsen Rezaei kepada UAE: Menjamu penyembelih Gaza tidak akan membawa kesan positif

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohsen Rezaei menulis di media sosial: Sebagaimana menjamu pangkalan tentera Amerika tidak membawa keselamatan kepada anda, menjamu «penyembelih Gaza» juga tidak akan membawa kesan positif. Ambil pengajaran daripada perang terkini, berhenti memulakan perang, dan elakkan daripada mengemukakan dakwaan tidak berasas tentang pulau-pulau Iran.