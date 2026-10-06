Ghalibaf: Caucasus Tidak Boleh Menjadi Tempat Persaingan Geopolitik Kuasa Asing

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Armenia, petang ini (Isnin, 13 Mehr) bertemu dan berbincang dengan Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlimen Iran.

Ketua Parlimen pada awal pertemuan ini, memuji pendirian dan tindakan rakyat dan kerajaan Armenia dalam menemani Republik Islam Iran semasa perang terkini dan selepasnya, berkata: "Sokongan daripada bangsa jiran ini meninggalkan kenangan baik dalam fikiran."

Ketua Parlimen Iran menegaskan: "Selain hubungan dua hala, terdapat isu-isu serantau di Caucasus, termasuk laluan pengangkutan, yang boleh dibincangkan oleh Republik Islam Iran dan Armenia."

Menekankan bahawa kini lebih daripada sebelum ini rantau Caucasus memerlukan ketenangan dan ini harus dicapai dengan mengukuhkan sempadan rasmi, beliau menambah: "Pengalaman menunjukkan campur tangan kuasa luar rantau boleh menyebabkan ketidakamanan. Contohnya di rantau Teluk Parsi, kuasa asing datang dan beberapa negara menyangka kehadiran ini boleh memberi keselamatan kepada mereka, tetapi hasilnya adalah ketidakamanan. Kuasa-kuasa ini hanya tamak akan keupayaan dan kemudahan negara-negara rantau dan mengejar kepentingan sendiri."

Ghalibaf berkata: "Kami berharap pertukaran pandangan dan kerjasama yang berterusan dan progresif kedua negara dalam bidang politik dan ekonomi membantu mewujudkan peluang dalam bidang transit, tenaga dan isu-isu lain, serta berkesan."

Ketua Parlimen Iran menekankan ketidakpercayaan terhadap Amerika dalam pelbagai isu, mencatat: "Amerika dalam bidang ketenteraan terhadap Republik Islam Iran tidak mencapai satu pun matlamat mereka dan gagal, dan dalam bidang politik juga mungkir janji dalam pelaksanaan memorandum persefahaman dan dalam bidang ini juga memberi tamparan lain kepada kredibiliti mereka sendiri."

Menurut laporan ini, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Armenia, juga dalam pertemuan ini menilai hubungan negaranya dengan Republik Islam Iran sebagai strategik dan berkata: "Kerjasama kerajaan kedua negara menjadikan perkara ini lebih kukuh."

Beliau menyatakan: "Persahabatan dan hubungan yang stabil terbentuk melalui saling menemani dalam kesulitan; sebenarnya persahabatan pada hari-hari sukar menjadikan hubungan lebih kukuh."