Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang malapetaka!

Beliau menambah: Netanyahu adalah penjenayah perang yang dicari yang tangannya ternoda dengan darah orang Arab, Amerika dan Iran. Untuk melarikan diri dari keadilan, beliau tidak menghargai rakyatnya sendiri.

Araghchi menyatakan: Beliau seperti penjudi muflis, cuba dengan putus asa menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan sebanyak mungkin nyawa dan harta orang Amerika. Malah senator Amerika juga ingin mencari jalan keluar.