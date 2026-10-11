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Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang malapetaka!

11 Oktober 2026 - 12:18
News ID: 1876615
Source: ABNA
Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang malapetaka!

Menteri Luar Negeri menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang malapetaka!

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, menulis di media sosial: Senator Amerika menuntut keluar dari pusaran kekalahan yang malapetaka!

Beliau menambah: Netanyahu adalah penjenayah perang yang dicari yang tangannya ternoda dengan darah orang Arab, Amerika dan Iran. Untuk melarikan diri dari keadilan, beliau tidak menghargai rakyatnya sendiri.

Araghchi menyatakan: Beliau seperti penjudi muflis, cuba dengan putus asa menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan sebanyak mungkin nyawa dan harta orang Amerika. Malah senator Amerika juga ingin mencari jalan keluar.

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