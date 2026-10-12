Menurut agensi berita Abna, Sardar Hossein Mohebbi, timbalan hubungan awam dan jurucakap Kor Pengawal Revolusi, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial berkata: Dalam pertempuran Carrhae, tentera Crassus telah dimusnahkan oleh orang-orang Parthia. Dalam pertempuran Edessa, legion Valerian telah ditawan oleh pejuang Sassanid.

Menyentuh peperangan yang dipaksakan baru-baru ini, beliau menambah: Dalam pertempuran Ramadhan, tentera Epstein di Teluk Parsi telah dihancurkan oleh kekuatan pejuang Iran Islam, dan dalam pertempuran terakhir, tamadun Barat akan kembali dengan hina ke Teluk Babi.

Jurucakap Kor Pengawal Revolusi pada akhir mesejnya menegaskan: Kami menunggu...