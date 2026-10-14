Laksamana Muda Azmaei: Kapal induk Amerika tidak berani menghampiri Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita Abna, Laksamana Muda Ali Azmaei pada malam Selasa dalam temu bual menyatakan: Hari ini dengan rahmat Tuhan dan berkat pejuang-pejuang Angkatan Laut Korps Pengawal, kami berdiri menentang musuh-musuh yang jahat. Tentera Amerika telah menjadi penyeludup bahan api, dan armada mereka menjadi tidak berguna kerana mereka rentan dan tidak berani menghampiri Iran.

Panglima Angkatan Laut Korps Pengawal dengan menekankan bahawa kami telah mengubah kelemahan taktikal kami menjadi kekuatan, menambah: Jika orang Amerika ingin melihat sama ada Selat Hormuz terbuka atau tertutup, biarkan mereka masuk ke medan untuk melihat siapa yang mengawalnya.

Laksamana Muda Azmaei berkata: Hari ini Amerika dengan 7 armadanya telah menjadi penyeludup bahan api, kapal induk Amerika bernilai 13 bilion dolar menjadi tidak berguna dan telah menjauh 700 kilometer dari Selat Hormuz kerana tidak berani menghampiri selat.

Panglima Angkatan Laut Korps Pengawal menambah: Kami menunggu kapal induk Amerika menghampiri pintu masuk Selat Hormuz untuk menenggelamkan mereka; kami mengira hari dan detik agar ini berlaku.

Beliau berkata: Kami hanya menunjukkan satu atau dua contoh hukuman kapal-kapal penceroboh, orang Amerika dan rakan-rakan mereka di rantau ini telah mencipta kesunyian media agar orang-orang dunia tidak tahu bahawa kapal-kapal pelanggar dihukum; kerana itu kami menerbitkan 2 contoh hukuman kapal-kapal pelanggar.

Laksamana Muda Azmaei meneruskan: Selat Hormuz dan Teluk Parsi berada di bawah kawalan Angkatan Laut Korps Pengawal, dan Laut Oman dikawal oleh saudara-saudara kami dalam Tentera Republik Islam, iaitu pengepungan berada di luar Laut Oman dan di Laut Arab.

Beliau menekankan: Angkatan Laut Korps Pengawal mengawal Selat Hormuz dengan bijak, iaitu kami mengeluarkan kebenaran mengikut hierarki kepada jumlah kapal yang harus menuju destinasi dan dari Iran, dan mereka melalui laluan air Iran.

Panglima Angkatan Laut Korps Pengawal menambah: Orang-orang tersayang kami yang berada di medan harus tahu bahawa pejuang-pejuang Angkatan Laut Korps Pengawal juga berada di medan dan berurusan dengan pelanggar-pelanggar, dan mereka tidak melakukan formaliti.