Retorik Trump tentang Iran; perang akan berakhir tidak lama lagi

Menurut laporan agensi berita Abna memetik saluran Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika, dalam kenyataan mendakwa bahawa perang dengan Iran akan «tidak lama lagi» berakhir dan Washington dalam masa terdekat akan membuat keputusan tegas dalam hal ini.

Trump semasa perhimpunan pilihan raya, dengan mengulangi dakwaan tidak berasas sebelumnya bahawa Republik Islam Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklear, mendakwa bahawa dengan penghentian operasi ketenteraan harga tenaga di pasaran global akan menurun secara mendadak.

Presiden Amerika juga dengan unjuran dan kritikan terhadap perjanjian nuklear 2015 (JCPOA) dan kerajaan-kerajaan Amerika sebelumnya, mendakwa bahawa Washington terpaksa melakukan tindakan ketenteraan untuk menghadapi apa yang disebutnya «ancaman Iran»; dakwaan yang dikemukakan dalam rangka membenarkan kos dan akibat dari provokasi perang kerajaan Amerika baru-baru ini di rantau ini.