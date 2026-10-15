Kenyataan Majlis Keselamatan tentang Laut Merah adalah berat sebelah dan mengecewakan

Menurut laporan agensi berita ABNA daripada saluran Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, Ketua Dewan Perwakilan Yaman, dalam mesej kepada António Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sambil menyatakan ketidakpuasan hati dan kutukan keras terhadap kenyataan Majlis Keselamatan yang dikeluarkan pada 9 Oktober (17 Mehr) tahun ini, menilai kenyataan ini mengecewakan dan berat sebelah memihak kepada rejim Saudi.

Beliau juga mengumumkan bahawa perkara-perkara yang dikemukakan dalam laporan justifikasi utusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang kewujudan ancaman di Laut Merah dan Selat Bab-el-Mandeb adalah tidak benar.

Ketua Dewan Perwakilan Yaman menegaskan bahawa lalu lintas maritim untuk semua kapal, kecuali kapal yang berkaitan dengan Arab Saudi dan dalam kerangka persamaan «kepungan melawan kepungan», terus berjalan secara normal dan selamat.

Ar-Ra'i pada akhirnya menilai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Majlis Keselamatan bertanggungjawab kerana mengetepikan peranan kemanusiaan dan moral mereka selama 12 tahun perang dan kepungan Yaman oleh Arab Saudi.