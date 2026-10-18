Peningkatan Bilangan Kapal Tanker yang Rosak di Kawasan Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik perhubungan awam Tentera Laut, tengah hari ini, pasukan pemantau Tentera Laut yang sentiasa memantau dan mengawal bahagian timur Selat Hormuz, telah menemui dan mengenal pasti sebuah kapal tanker pelanggar yang terbakar di Laut Oman dan kawasan timur Selat Hormuz serta terhenti pergerakannya.

Pada hari-hari sebelumnya juga dilaporkan beberapa kapal tanker pelanggar yang terbakar, yang tanpa mengambil peduli amaran tentang keperluan menghidupkan peralatan elektronik, cuba melalui zon larangan, oleh para pejuang berani tentera dan Pengawal Revolusi.

Tentera Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dengan menyatakan bahawa mereka mempunyai kawalan penuh dan keunggulan maklumat ke atas bahagian timur Selat Hormuz, Laut Arab dan Laut Oman, serta mengetahui bahaya lalu lintas di zon larangan, menegaskan: walaupun terdapat propaganda dan kekecohan presiden Amerika yang jenayah, Selat Hormuz tidak terbuka, dan negara-negara perlu tidak terpedaya dengan pembohongan ini dan menyelaraskan lalu lintas yang selamat dengan angkatan bersenjata.