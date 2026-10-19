Cadangan Al-Azhar Mesir untuk segera membentuk jawatankuasa pengantaraan di rantau ini

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Mayadeen, Ahmad al-Tayyib, Sheikh Al-Azhar Mesir, semalam menyeru kepada saudara-saudara di negara-negara Arab dan Islam supaya memberi perhatian kepada semangat persaudaraan dan hubungan keagamaan serta darah, serta mengambil jalan kebijaksanaan dan bahasa dialog.

Beliau menekankan keperluan penghentian segera semua tindakan suka berperang yang menyasarkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah.

Al-Tayyib menegaskan bahawa beliau mencadangkan pembentukan segera jawatankuasa pengantaraan dengan kehadiran para bijak ummah Islam untuk menamatkan perselisihan di kalangan ummah dan memperkukuh kekuatan dan kedaulatan negara-negara Arab.

Beliau menekankan kesediaannya untuk menyokong jawatankuasa ini dan berkata bahawa beliau yakin semua pihak mempunyai kebijaksanaan yang diperlukan dan boleh mengetepikan perselisihan dan menamatkan konflik di rantau ini.

Permintaan Al-Azhar ini muncul serentak dengan gerakan Mesir untuk menghantar tentera ke Arab Saudi dengan tujuan menangani operasi angkatan tentera Yaman.