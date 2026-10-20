Amerika mengeluarkan waran tangkap terhadap bekas presiden Cuba

Menurut laporan agensi berita ABNA, saluran "NBC 6" melaporkan bahawa seorang hakim di selatan Florida yang terletak di Amerika mengeluarkan waran tangkap terhadap "Raúl Castro" bekas presiden Cuba dengan alasan palsu terlibat dalam penembakan 2 pesawat pada tahun 1996.

Waran ini ditandatangani oleh "Ariana Fajardo Orshan", hakim utama mahkamah daerah kehakiman kesebelas Florida.

"James Uthmeier", pendakwa raya agung Florida, pagi ini Isnin dalam sidang media di Universiti Antarabangsa Florida mendakwa bahawa Castro dituduh "bersekongkol untuk melakukan pembunuhan berancang tahap pertama".

Dalam pertuduhan ini, Castro dan 5 orang lain termasuk Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas dan Luis Raúl González-Pardo Rodríguez menghadapi pelbagai tuduhan palsu: 4 pertuduhan pembunuhan, 2 pertuduhan pemusnahan pesawat, dan persekongkolan untuk membunuh warganegara Amerika Syarikat!

Perlu diperhatikan bahawa Amerika selama bertahun-tahun dengan campur tangan dalam hal ehwal dalam negeri Cuba dan mengenakan sekatan terhadap Havana berusaha memaksa rakyat negara ini mengikut dasar kolonialisnya.