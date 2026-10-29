Gharibabadi menekankan kepentingan memperkukuh diplomasi perundangan, antarabangsa dan pelbagai hala

Menurut laporan agensi berita ABNA, mesyuarat pakar pengarah dan pakar jabatan perundangan dan antarabangsa Kementerian Luar Negeri telah diadakan dengan kehadiran Kazem Gharibabadi, timbalan menteri luar bagi hal ehwal perundangan dan antarabangsa

Gharibabadi dalam mesyuarat tiga jam ini, sambil menjelaskan keadaan semasa dan tanggungjawab berat aparatus diplomasi negara, memaparkan tindakan-tindakan terpenting yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri sepanjang satu setengah tahun lepas dan semasa dua peperangan yang dipaksakan, dan menekankan keperluan meningkatkan peranan aktif, terarah dan berorientasikan hasil kementerian ini dalam mempertahankan hak dan kepentingan nasional Republik Islam Iran

Dengan merujuk kepada perubahan kompleks sistem antarabangsa dan ancaman terhadap keamanan dan kedamaian serantau dan antarabangsa, beliau menyatakan bahawa aktiviti diplomatik harus, dengan mengambil pendekatan strategik, berasaskan inisiatif dan berorientasikan hasil, memanfaatkan kapasiti organisasi antarabangsa, institusi pelbagai hala dan mekanisme undang-undang antarabangsa secara berkesan untuk memajukan matlamat dan kepentingan nasional

Timbalan menteri luar juga, sambil menjelaskan strategi masa depan Kementerian Luar Negeri dalam bidang perundangan dan antarabangsa, menekankan keperluan memperkukuh diplomasi perundangan, mendokumentasikan dengan tepat kes-kes pelanggaran hak rakyat, mengikuti secara berterusan dimensi perundangan perkembangan dan menyediakan fail perundangan-politik yang komprehensif. Beliau menyenaraikan pemeriksaan kapasiti sedia ada untuk menetapkan tanggungjawab antarabangsa negara-negara yang melanggar hak dan pengambilan tindakan berkesan dalam rangka menegakkan hak rakyat Iran sebagai salah satu keutamaan bidang ini

Gharibabadi dengan menekankan kepentingan meningkatkan kualiti kehadiran dan penyertaan Republik Islam Iran dalam forum antarabangsa, merujuk kepada keperluan menyemak semula dan memperbaiki kaedah penyertaan, mengenal pasti peluang baharu dan memanfaatkan secara maksimum kapasiti institusi khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau juga menilai pengukuhan perundingan terarah dengan negara-negara sehaluan dan bebas, pembangunan pembentukan pakatan dan pemerolehan sokongan antarabangsa untuk inisiatif Republik Islam Iran sebagai keperluan untuk memajukan diplomasi pelbagai hala secara berkesan

Dengan merujuk kepada sifat pelbagai dimensi isu antarabangsa, beliau menilai perlu penyelarasan berkesan antara bidang politik, perundangan, media dan kepakaran serta pengukuhan kerjasama antara institusi, dan menekankan bahawa sinergi, pertukaran maklumat dan penghindaran aktiviti bersifat pulau dan kerja selari memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pembuatan keputusan dan meningkatkan keberkesanan tindakan diplomatik