Mokhber: Eropah dalam kerjasama dengan Amerika menanam angin dan hari ini menuai badai

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi, susulan pembentukan protes rakyat di beberapa negara Eropah serta kenyataan presiden Perancis yang mengaitkan krisis Paris hari ini dengan Selat Hormuz, menulis di halaman peribadinya: Eropah pada hari-hari keganasan Trump terhadap Republik Islam dengan tingkah lakunya dalam kerangka kerjasama NATO menanam angin dan hari ini dengan krisis ekonomi dan sosial sedang menuai badai yang dikehendakinya sendiri.

Beliau menambah: Macron kini mengaitkan kekacauan Paris dengan Selat Hormuz.

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi menegaskan: Kesan perang tidak bijak Amerika dan Israel terhadap Iran adalah bersifat global.