Perlanggaran sebuah lagi kapal tangki yang melanggar dengan periuk api laut

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik jabatan perhubungan awam Tentera Laut Tentera, pagi ini sebelum tengah hari, sebuah kapal tangki yang melanggar sedang melintas di kawasan larangan dan tidak selamat di timur Selat Hormuz mengalami kerosakan dan kebakaran akibat perlanggaran dengan periuk api laut dan terhenti bergerak.

Selat Hormuz ditutup kepada kapal-kapal yang melanggar yang tanpa penyelarasan dan dengan mempercayai pembohongan presiden Amerika berniat melintasi kawasan larangan dan tidak selamat, dan lintasan tanpa penyelarasan ini di kawasan berisiko tinggi telah dan akan mendedahkan keselamatan kapal dan anak kapal kepada bahaya serius.