Guardian rasuah kerajaan adalah kebimbangan terpenting rakyat Amerika selepas kenaikan harga

Menurut agensi berita Abna akhbar Guardian melaporkan bahawa kerajaan Donald Trump dengan memberi tumpuan kepada kes penipuan dalam program kebajikan sedang memperketat langkah terhadap penyalahgunaan bantuan sosial dan insurans kesihatan kerajaan tetapi tinjauan menunjukkan rasuah kerajaan dan konflik kepentingan kewangan pegawai adalah antara kebimbangan terpenting pengundi Amerika

Dalam langkah terkini pasukan anti-penipuan JD Vance naib presiden Amerika melaporkan penemuan penyelewengan 40 juta dolar dalam program bantuan makanan Vance juga sebelum ini melaporkan penghapusan perlindungan insurans kesihatan kira-kira 760 ribu orang daripada mereka yang dilindungi undang-undang Obamacare atas tuduhan penipuan

Trump juga mencadangkan pembayaran ganjaran kepada orang yang melaporkan kes pembaziran dan penipuan dalam sumber kerajaan

Berdasarkan tinjauan institut Harris untuk Guardian pada bulan Oktober rasuah kerajaan selepas kenaikan kos sara hidup adalah kebimbangan penting kedua pengundi 87 peratus peserta menganggap rasuah di Amerika sebagai masalah dan 65 peratus pengundi pilihan raya pertengahan menganggapnya sebagai masalah serius

Sebahagian besar kebimbangan berkaitan dengan fakta bahawa pegawai terpilih lebih mengutamakan kepentingan kewangan mereka sendiri atau penyokong kewangan mereka berbanding kepentingan awam Selain itu kedudukan Amerika dalam indeks persepsi rasuah organisasi Transparency International telah menurun dari kedudukan 18 pada tahun 2016 ke kedudukan 29

Guardian seterusnya menyebut kritikan tentang aktiviti perniagaan keluarga Trump semasa kehadirannya di Rumah Putih terutamanya dalam bidang mata wang kripto Berdasarkan laporan ini Trump pada tahun pertama selepas kembali berkuasa memperoleh pendapatan kira-kira 2 2 bilion dolar yang mana 1 4 bilion dolar daripadanya berasal dari mata wang kripto

Akhbar ini juga membincangkan kes-kes tentang hubungan perniagaan keluarga Trump dengan pelabur dan kerajaan asing termasuk Qatar dan UAE Demokrat menganggap hubungan ini sebagai contoh possible penyalahgunaan kewangan kuasa politik sebaliknya Rumah Putih menafikan sebarang konflik kepentingan atau hubungan antara bantuan kewangan dan pengampunan politik