Bagheri: Amerika menyasarkan gangguan terhadap ekonomi global

Seperti dilaporkan agensi berita Abna memetik daripada sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, Ali Bagheri hari ini Isnin 11 Aban 1405 (2 November 2026) dalam pertemuan dengan Wang Yi, Menteri Luar China, menyatakan: Amerika memulakan perang terhadap Republik Islam Iran dan melakukan jenayah terbesar yang mungkin, iaitu pembunuhan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Yang Mulia Imam Khamenei, bersama keluarganya yang tercinta, dan seterusnya melakukan jenayah yang tidak pernah berlaku sebelum ini, salah satunya ialah serangan peluru berpandu terhadap sebuah sekolah rendah di bandar Minab.

Beliau meneruskan: Agar inovasi ini, yang salah satu kesannya ialah gangguan terhadap keselamatan antarabangsa, tidak berulang, hukuman terhadap semua penjenayah dalam perang ini harus menjadi tuntutan antarabangsa, dan tiada toleransi dalam jalan ini yang boleh diterima dan tidak boleh dilakukan. Iran memulakan pertahanan sahnya sejak jam-jam pertama dan meneruskannya dengan kekuatan.

Timbalan hal ehwal antarabangsa sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menyatakan: Sejak permulaan perang, logik tindakan Iran tidak berubah, kami akan terus mempertahankan keselamatan, kedaulatan negara dan integriti wilayah Iran, dan dalam jalan ini kami tidak bertolak ansur dengan sesiapa pun. Bangsa Iran yang gigih dalam perang pencerobohan ini yang dimulakan Amerika dan rejim Zionis terhadap negara kami telah menang, dan itulah sebabnya sekarang Amerika memahami nasib apa yang akan ditentukan oleh perang dengan sesuatu tamadun bagi mereka.

Bagheri berkata: Dalam perang ini Amerika menunjukkan sifat pencerobohan dan hegemoninya dan, selain pencerobohan terhadap negara merdeka, menyasarkan gangguan terhadap ekonomi global.