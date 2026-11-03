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Penangkapan dua dron peninjau Amerika jenis MQM-170 di langit Pulau Qeshm

3 November 2026 - 12:45
News ID: 1886108
Source: ABNA
Penangkapan dua dron peninjau Amerika jenis MQM-170 di langit Pulau Qeshm

Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan: Beberapa saat lalu, dua dron peninjau Amerika jenis MQM-170 dipaksa mendarat di langit selatan Pulau Qeshm.

Seperti dilaporkan agensi berita Abna, beberapa saat lalu, dua dron peninjau Amerika jenis MQM-170 di langit selatan Pulau Qeshm dipaksa mendarat oleh tindakan sistem peperangan elektronik termaju Angkatan Udara dan Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam.

Kor Pengawal Revolusi Islam menambah: Dengan mengambil kira kedua-dua peranti ini, bilangan dron Amerika jenis ini yang menjadi rampasan pegawai elit Kor telah mencapai empat. Dengan demikian, musuh penceroboh Amerika sekali lagi gagal mencapai matlamatnya yang dimaksudkan melalui penggunaan dron ini, dan, dengan rahmat Allah, satu lagi halaman kekalahan dan kegagalan ditambah ke dalam rekod hitam Brad Cooper, komander pengganas CENTCOM.

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