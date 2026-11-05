Sardar Qaani: Barisan Penentangan akan Memberi Jawapan Tegas terhadap Perjudian Amerika

Menurut laporan agensi berita Abna, Brigedier Jeneral Ismail Qaani, Komander Pasukan Quds Kor Garda Revolusi Islam, sambil memberi amaran tentang kesilapan pengiraan Amerika, menekankan perpaduan barisan penentangan dalam pelbagai bidang dan berkata: "Pemimpin Amerika yang tidak bijaksana, supaya tidak melakukan kesilapan pengiraan yang besar, harus tahu bahawa hari ini seluruh penentangan adalah satu barisan dan mempunyai kesatuan bidang. Oleh itu, jangan kira kedalaman barisan dengan jarak senjata, tambahkan juga kedalaman penentangan, jika tidak akan berlaku peperangan dengan senjata di Hormuz dan pembebasan Bab al-Mandab oleh penentangan."

Merujuk kepada peranan Netanyahu dalam memulakan peperangan Amerika terhadap Iran dan kesannya di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, beliau menegaskan: "Presiden Amerika yang narsis, dengan mempercayai kata-kata penipuan Netanyahu, memulakan perjudian peperangan dengan Iran, dan hasilnya ialah penjualan kredibiliti 250 tahun Amerika dan kekalahan Selat Hormuz. Dengan kedegilan di Hormuz, barisan penentangan secara bijak memaksa Amerika menerima kekalahan Selat Bab al-Mandab, dan selepas mesej Pemimpin Tertinggi, jika Amerika meneruskan tingkah laku berjudinya dalam peperangan, barisan penentangan yang kukuh dengan pengiraan bijak di permukaan dan di kedalaman akan mampu memberikan pukulan asas kepada Amerika."