Pezeshkian: Sidang kemuncak Turki adalah peluang penting untuk menjelaskan kemusnahan alam sekitar oleh penceroboh

Menurut laporan agensi berita Abna, Massoud Pezeshkian pada pagi Rabu, 20 Aban 1405 (11 November 2026), sebelum berlepas ke Turki untuk menyertai Sidang Kemuncak Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (COP 31), menganggap sidang kemuncak ini sebagai peluang penting untuk membincangkan keadaan iklim dan isu-isu serantau serta berunding dengan pemimpin pelbagai negara.

Presiden, sambil menyebut penyertaannya dalam sidang kemuncak ini atas jemputan rasmi Presiden Turki, menyatakan: ini adalah sidang kemuncak ketiga puluh satu berkaitan isu-isu iklim dan alam sekitar yang akan dihadiri oleh 196 negara di dunia, dan daripada jumlah itu, 71 negara akan hadir dengan presiden atau perdana menteri mereka.

Dr. Pezeshkian menambah: kehadiran dalam sidang kemuncak ini adalah peluang yang sesuai untuk membincangkan keadaan iklim dan rantau tempat kita berada serta masalah-masalah yang wujud, membincangkan kesan kemusnahan peperangan dan pencerobohan, dan menyatakan pendirian kita mengenai tindakan yang telah dilakukan Amerika dan Israel dalam memusnahkan alam sekitar Iran dan rantau ini.

Presiden, sambil menyatakan bahawa sidang kemuncak ini adalah peluang yang sangat baik untuk bertemu dengan pemimpin pelbagai negara, berkata: setakat ini pertemuan dengan pemimpin dan pegawai lebih daripada 10 negara termasuk Presiden Turki yang dihormati telah dijadualkan yang akan kita bincangkan.

Dr. Pezeshkian mengenai hubungan Iran dan Turki juga berkata: hubungan kita dengan Turki berada pada tahap yang sangat baik dan kita mempunyai banyak persamaan dalam isu-isu serantau, ekonomi, sosial dan budaya, dan sememangnya persamaan ini boleh sangat berkesan dalam memperkukuh hubungan kita dan keselamatan rantau ini.

Presiden, sambil menyebut pertemuan dengan pemimpin negara lain di sela-sela sidang kemuncak ini, menegaskan: dalam pertemuan ini akan dibincangkan pendirian yang sah dari Republik Islam dan jenayah yang telah dilakukan Amerika dan Israel di rantau ini, serta hasil tindakan buruk mereka yang telah mereka lihat dalam pilihan raya mereka sendiri di negara mereka sendiri dan daripada rakyat mereka sendiri.

Dr. Pezeshkian mencatat: bukan sahaja di Amerika dan Israel sendiri, tetapi juga di Eropah, hasil pilihan raya yang berlaku semuanya bertentangan dengan pendapat para penghasut perang, penceroboh dan orang-orang yang secara bohong bercakap tentang demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi bertindak bertentangan dengan semua slogan mereka.

Presiden pada akhirnya menyatakan harapan bahawa kita dapat menjadi penyampai yang baik bagi pihak rakyat yang dikasihi dan negara kita serta memperoleh hasil yang baik.