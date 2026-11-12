Menurut laporan agensi berita Abna memetik agensi berita Shahab, "Hazem Qassem", jurucakap gerakan Hamas, mengumumkan: Serangan udara rejim Zionis terhadap Hospital Nasser di bandar Khan Yunis di selatan Semenanjung Gaza dan pembunuhan beramai-ramai pesakit dan anggota kakitangan perubatan adalah jenayah perang sepenuhnya dan tindakan pengganas yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Jurucakap Hamas menegaskan: Berterusannya jenayah rejim Zionis, melangkaui semua garis merah dan melanggar semua prinsip dan norma kemanusiaan melalui penyasaran hospital adalah hasil semula jadi daripada kelalaian dan ketidakpedulian masyarakat antarabangsa dalam mengadili dan meminta pertanggungjawaban pemimpin rejim ini.

Hazem Qassem juga menganggap majlis yang dipanggil majlis keamanan di Semenanjung Gaza dan "Nikolai Mladenov" ketua majlis ini bertanggungjawab atas serangan ini kerana berdiam diri terhadap jenayah rejim Zionis dan ketidakupayaan sepenuhnya memaksa Tel Aviv menghentikan tindakan ini.

Beliau juga meminta negara-negara Arab dan Islam yang menyertai majlis keamanan mengambil sikap yang serius dan tegas agar rejim Zionis tidak dapat menggunakan penyertaan negara-negara ini dalam majlis sebagai selimut untuk berterusannya jenayahnya.

Jurucakap gerakan Hamas mencatat: Rejim Zionis tidak memberi sebarang perhatian kepada usaha para pengantara, negara-negara penjamin dan kerajaan Amerika dan meneruskan tindakannya tanpa bimbang akan sebarang kecaman dan pertanggungjawaban.

Dalam serangan udara rejim Zionis awal pagi ini Khamis terhadap Hospital Nasser Khan Yunis di selatan Semenanjung Gaza, enam rakyat Palestin syahid dan sekurang-kurangnya 52 orang cedera.