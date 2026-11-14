Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Manar, Hizbullah Lubnan dalam satu kenyataan mengumumkan: dalam keadaan di mana imperialisme Amerika yang menguasai dan Israel yang jenayah menyerang Palestin, Iran, Lubnan dan negara-negara lain di rantau ini, merampas keselamatan dan kestabilan daripada mereka dan berusaha melukis rancangan Israel untuk rantau ini, usaha untuk menghadapi pencerobohan ini, memperkukuh solidariti dan kerjasama antara negara-negara rantau ini dan kesatuan setiap negara dengan rakyatnya dalam menghadapi bahaya yang akan datang harus ditumpukan.

Dalam sambungan kenyataan Hizbullah disebutkan: dalam keadaan seperti ini, kita menyaksikan bahawa kerajaan Bahrain tidak bahkan bertoleransi terhadap protes rakyatnya atau sebahagian daripada masyarakatnya terhadap dasar kebergantungan dan penyerahan dirinya; dasar yang di dalam negeri dan dalam hubungan luar negeri dijalankan bertentangan dengan kehendak rakyat dan dengan harga memijak-mijak kepentingan mereka.

Hizbullah menegaskan: keadaan ini menuntut agar kami dan bangsa-bangsa ummah berdiri secara adil untuk menyokong rakyat Bahrain dan mengangkat suara kami untuk mendedahkan kezaliman mereka; rakyat yang kerajaannya menindas protes aman mereka dengan pelbagai cara. Seruan mereka menyatakan penolakan terhadap pengubahan Bahrain menjadi pangkalan untuk pencerobohan yang berkhidmat kepada Amerika dan rejim Zionis dan menjadi medan untuk kelangsungan kezaliman.

Kenyataan ini menambah: layanan sewenang-wenangnya dan penangkapan politik terhadap ulama, elit dan rakyat Bahrain, serta pengusiran paksa, pelucutan kewarganegaraan dan pengeluaran hukuman mati dan penjara bagi ratusan ulama dan warganegara, adalah manifestasi kediktatoran yang dari sudut kemanusiaan dan politik tidak boleh diterima dan dikutuk. Tindakan ini mencipta asas bagi kebimbangan yang berterusan dan tidak berkhidmat kepada apa-apa kecuali kepentingan musuh.

Hizbullah pada akhirnya mengumumkan: rakyat kami di Lubnan yang melakukan penentangan terhadap pendudukan Israel mengutuk kezaliman politik terhadap rakyat saudara Bahrain dan menuntut peninjauan semula cara memperlakukan mereka; dengan harapan bahawa keselamatan, kestabilan dan kerukunan dalaman yang menjamin kedua-duanya akan terwujud di Bahrain.