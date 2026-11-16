Menurut laporan agensi berita ABNA, laman Bright Bart melaporkan dengan memetik Presiden Iraq Nizar Amidi: Baghdad bersedia membantu mencapai persefahaman damai antara Iran dan Amerika.

Beliau menambah: Kami sentiasa mengikuti perbualan dan perundingan mengenai rundingan antara Iran dan Amerika dan membantu merealisasikan keamanan antara mereka sejauh mungkin.

Amidi menyatakan: Saya meminta Presiden Amerika Donald Trump untuk kembali kepada apa yang beliau nyatakan pada awal kepresidenannya, iaitu menamatkan semua peperangan, sama ada antara Ukraine dan Rusia mahupun peperangan lain di dunia.