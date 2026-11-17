Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghaei, jurucakap Kementerian Luar Negeri, sebagai reaksi terhadap kenyataan pegawai Amerika bahawa «kepada mereka yang memegang pedang, jangan bercakap tentang undang-undang», menulis dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial: dunia sebelum ini telah membayar harga yang amat pahit kerana sikap tidak peduli terhadap logik ini; Hitler selepas kebakaran Reichstag, atas nama keselamatan negara mengisytiharkan darurat dan dengan menggantung hak-hak perlembagaan, membuka jalan kepada penubuhan diktator. Hitler tidak menafikan undang-undang secara sekaligus; mula-mula atas nama keperluan, dia mengosongkannya dari dalam.

Beliau meneruskan: hari ini juga, apabila perang terhadap Iran dijustifikasikan dengan dakwaan moral dan keselamatan, tetapi kuasa yang sama mengecualikan dirinya daripada tanggungjawab undang-undang, masyarakat antarabangsa tidak sepatutnya merasakan dirinya selamat. Jika Amerika percaya bahawa kerana memegang pedang ia tidak sepatutnya mematuhi undang-undang, bagaimanakah masyarakat antarabangsa membezakan antara logik ini dan logik Daesh?

Baghaei menambah: tertib antarabangsa runtuh tepat pada saat pihak berkuasa menganggap diri mereka mempunyai hak yang tidak mereka akui untuk orang lain.

Beliau menyatakan bahawa James Madison, salah seorang bapa pengasas Amerika, dalam kumpulan Federalist Papers (No. 51) menulis: «Pertama, kerajaan mesti dijadikan mampu memerintah rakyat, dan kemudian dipaksa untuk mengekang dirinya sendiri.» Rakyat Amerika harus merasakan bahaya yang amat besar daripada kata-kata Rubio ini, kerana kuasa yang tidak dapat mengekang dirinya sendiri, lambat laun akan menindas kebebasan orang lain.