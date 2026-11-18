Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Reuters, Bret Erickson, penganalisis ekonomi Amerika, menegaskan bahawa akhbar New York Times harus memadam artikel yang diterbitkan pada 16 November terhadap empangan air Iran.

Beliau menegaskan bahawa penulis artikel ini berusaha mencipta asas dalam pendapat umum mengenai pengklasifikasian empangan dan kemudahan air Iran dalam kategori infrastruktur dengan penggunaan dwi.

Erickson menambah bahawa tindakan sedemikian boleh menjadi alasan untuk membenarkan serangan Amerika terhadap kemudahan ini berdasarkan undang-undang antarabangsa. Semua pakar yang dirujuk dalam artikel ini, selepas penerbitan laporan, mengeluarkan pendirian terbuka yang mengkritik cara penanganan topik dan kesimpulannya.

Beliau menegaskan bahawa usaha untuk menyediakan pendapat umum bagi menerima jenayah perang, tanpa memberikan bukti muktamad dan dalam keadaan di mana pakar yang dirujuk oleh laporan yang sama segera selepas penerbitan mengkritiknya, menunjukkan kekurangan yang jelas dalam kejujuran dan etika profesional.