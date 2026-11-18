Menurut laporan agensi berita Abna, Sheikh Nazim al-Saidi, pengerusi majlis eksekutif Gerakan Nujaba Iraq, menegaskan: dengan hati yang penuh iman kepada takdir ilahi, kami menyampaikan takziah atas kewafatan autoriti agama yang tinggi, Yang Mulia Ayatollah Agung Sheikh Hussein Wahid Khorasani (semoga rohnya disucikan) kepada Imam Zaman (semoga Allah mempercepatkan kedatangannya), para autoriti agama agung, seminari-seminari ilmu, keluarga mulia, murid-murid dan para pencinta almarhum, serta seluruh mukmin.

Beliau menambah: ulama almarhum ini telah mengabdikan hidupnya untuk berkhidmat kepada ajaran Ahlulbait (as) dan mempunyai peranan menonjol dalam pengajaran, penyelidikan, penulisan, dan pembinaan generasi-generasi ulama dan cendekiawan seminari. Beliau juga mempunyai kehadiran yang berkesan dalam mempertahankan mazhab Ahlulbait, menghidupkan syiar-syiar, dan berkhidmat kepada para mukmin dan anak yatim.

Al-Saidi menegaskan: kewafatannya adalah kehilangan besar bagi seminari-seminari ilmu dan umat Islam. Karya-karya ilmiah dan spiritual autoriti agama yang tinggi ini akan kekal abadi dalam ingatan dan jiwa para murid dan pencintanya.