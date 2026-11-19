Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, sebagai reaksi terhadap usaha pengurusan akhbar The New York Times untuk membenarkan penerbitan dakwaan tidak berasas tentang hubungan antara empangan Iran dan kemudahan tentera, menulis dalam akaunnya di salah satu media sosial: susulan reaksi tegas Iran dan kemarahan meluas pendapat umum terhadap artikel tidak berasas The New York Times yang cuba menanamkan tanggapan hubungan antara empangan Iran dan kemudahan tentera, saya dijemput oleh akhbar ini untuk temu bual, tetapi saya menolak.

Beliau menambah: The New York Times dengan menyimpang daripada prinsip asas kewartawanan profesional dan mengemukakan dakwaan tidak berasas berkaitan empangan Iran, secara praktikal meletakkan dirinya dalam perkhidmatan penyebaran naratif penceroboh yang dalam perang haram terhadap Iran menunjukkan pengabaian sepenuhnya terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan prinsip moral paling asas.

Baghai mencatat: jawapan The New York Times terhadap kritikan, bukannya permohonan maaf yang jelas dan penerimaan tanggungjawab, tidak lebih daripada permainan kata dan usaha membenarkan dakwaan awal; tetapi mengubah rumusan sesuatu dakwaan tidak mencipta dokumen dan bukti untuknya dan tidak melepaskan media tersebut daripada tanggungjawab.

Beliau menegaskan: media yang bertindak selaras dengan kepentingan mesin propaganda perang tidak boleh pada masa yang sama mendakwa mengekalkan kredibiliti kewartawanan profesional atau mengharapkan orang lain memulihkan kredibilitinya yang hilang.