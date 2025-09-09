Gambar | Kiasan Wajah-wajah Tetamu Persidangan Wahdat Islam Antarabangsa ke-39

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam suasana penuh solidariti dan solidariti di luar Persidangan Perpaduan Islam Antarabangsa ke-39, bingkai abadi wajah para tetamu dirakam. Imej-imej ini menyatakan kedamaian yang mendalam dan harapan yang dikongsi bersama yang tersebar di kalangan peserta perhimpunan besar ini. Setiap pandangan dan riak wajah adalah kisah pertalian hati dan keazaman yang teguh untuk mendekatkan agama dan membina masa depan berdasarkan keamanan dan persefahaman. Potret-potret ini adalah lambang jelas perpaduan dan keamanan dalaman yang terhasil daripada keseragaman umat Islam di seluruh dunia.

