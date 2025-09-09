Gambar | Persidangan Perpaduan Islam Antarabangsa ke-39

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Persidangan Antarabangsa Kesatuan Islam ke-39 bermula pada hari Isnin, 9 September 2025, di Dewan Sidang Kemuncak dengan kehadiran Presiden Mas'oud Pezeshkian dan sekumpulan ulama dunia Islam. Lebih 80 tetamu antarabangsa dan 210 tetamu domestik menghadiri persidangan itu. Selain itu, 148 artikel daripada 392 artikel yang dihantar telah diterima untuk dibentangkan di persidangan tersebut. Persidangan ini akan diadakan selama 3 hari dari 17 hingga 19 September di bawah naungan World Forum for the Proximity of Islamic Denominations dengan slogan "The Prophet of Mercy and a Unified Nation."

News ID: 1725358