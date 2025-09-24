Gambar | Perarakan Solidariti Gaza di Bandar Milan, Itali

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebagai bantahan terhadap serangan berterusan tentera Zionis ke atas rakyat Gaza yang tertindas, satu perhimpunan protes telah diadakan di bandar Milan, Itali. Protes ini merupakan sebahagian daripada siri perhimpunan yang diadakan di kira-kira 70 bandar di seluruh Itali. Peserta perhimpunan tersebut menuntut gencatan segera di Gaza dan mendesak kerajaan Itali memutuskan semua hubungan dengan Israel.

News ID: 1730963