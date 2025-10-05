Pos ‘Keamanan dan Perkhidmatan’ Sukarelawan ‘Siapakah Husein?’ di Lujan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Setiap tahun pada bulan Oktober, ziarah sejauh 70 kilometer ke "Luján" merupakan perhimpunan terbesar penganut Katolik di Argentina. Namun tahun ini, acara tersebut menyaksikan satu pertemuan yang signifikan. Sukarelawan pertubuhan masyarakat awam ‘Siapakah Husein?’ telah melangkah ke landasan ini untuk mempersembahkan wajah Islam yang berasaskan kasih sayang dan perkhidmatan, dengan membantu jemaah yang menempuh perjalanan panjang ini dengan berjalan kaki. Di samping aktiviti kebajikan ini, mereka turut menggunakan peluang tersebut untuk menyampaikan mesej Imam Husein AS dan kepentingan menyokong Palestin kepada ribuan peserta yang hadir dalam acara tersebut.

News ID: 1735250