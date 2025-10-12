Gambar | Penyokong Norway Kibarkan Bendera Palestin, Tewaskan Israel 5-0

Di Stadium Ullevaal, Oslo, Norway semalam, penyokong pasukan tuan rumah Norway mengibarkan bendera Palestin semasa perlawanan kelayakan Piala Dunia FIFA 2026 antara Norway dan Israel.

Para penonton turut mempamerkan beberapa bendera Palestin bersaiz besar di kawasan tribun, di samping sepanduk yang tertulis "BIARKAN ANAK-ANAK HIDUP" sebagai bantahan terhadap genosid Israel di Gaza.

Ada juga antara mereka yang mengangkat kad merah sebagai seruan simbolik untuk mengeluarkan Israel daripada FIFA.

Dalam perlawanan kelayakan tersebut, Norway menewaskan Israel dengan skor 5-0.