Lebih 300 Orang Lawati Masjid Pusat Taunton UK Sempena Hari Masjid Membuka Pintu

Penduduk bandar Taunton, England telah menunjukkan sambutan yang menggalakkan terhadap acara 'Masjid Membuka Pintu' dengan kehadiran mereka di Masjid Pusat bandar tersebut.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Lebih 300 orang komuniti tempatan Taunton, England telah melawat Masjid Pusat dan Pusat Islam bandar itu serta bertemu dan berbual dengan penduduk Muslim tempatan sempena program 'Masjid Membuka Pintu' di negara tersebut. Program seperti pendidikan budaya dan adab Islam, pameran karya kaligrafi dan latihan sebahagian daripadanya, serta program hiburan untuk kanak-kanak disediakan untuk para pengunjung.

Salah seorang penganjur acara dan wakil Masjid Pusat Taunton berkata: "Idea untuk menganjurkan program ini berpunca daripada cabaran yang dihadapi oleh banyak tempat ibadah. Kami mempunyai dua pilihan: sama ada meninggikan tembok kami, atau membuka pintu kami dengan lebih luas dan menjemput orang lain masuk! Kami memilih yang kedua, dan sebagai balasannya, kami dihadapi dengan gelombang kasih sayang, kemesraan dan sokongan yang sangat menyentuh hati kami."

Perlu dinyatakan bahawa tokoh-tokoh terkemuka seperti Martin Straightouse, Datuk Bandar Taunton, dan Gideon Amos, Ahli Parlimen Britain hadir dalam majlis ini.

Acara ini mendapat sambutan positif dalam masyarakat bandar Taunton dan kebanyakan yang hadir menyambut baik suasana mesra serta majlis yang diadakan. Berhubung perkara ini, Hilal Safadar, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah masjid, berkata: "Kehadiran orang ramai hari ini benar-benar melebihi jangkaan kami. Lebih 300 orang daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang melawat masjid, dan ini memberikan peluang untuk kami menjalinkan hubungan yang berharga pada masa masyarakat sangat memerlukan perpaduan."