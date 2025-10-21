Gambar | Berdarah dan Dipatah-patah, Tahanan Palestin Yang Dibebaskan Dedah Bilik Penyeksaan Rejim Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Mayat tahanan Palestin yang dibebaskan oleh rejim Zionis kepada Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza mendedahkan bukti penyeksaan sistematik yang mengerikan, termasuk jari tangan dan jari kaki yang dipotong, dengan beberapa mangsa terbunuh akibat kecederaan kejam mereka. Penemuan ngeri ini memaksa kita merenung dengan sedih, bayangkan penderitaan mangsa dan persoalkan sama ada kesedaran sahaja sudah memadai sebagai tindak balas terhadap kekejaman sebegini, sekaligus menuntut pertimbangan moral yang lebih mendalam.

News ID: 1741384