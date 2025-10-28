Perjuangan Rakyat Palestin Terletak di Pusat Pergerakan Global Pembebasan daripada Penjajahan

Acara ceramah tahunan "Nelson Mandela" yang ke-23 telah diadakan dengan kehadiran lebih 3,500 orang di Johannesburg, Afrika Selatan.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Francesca Albanese, Pelapor Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam ceramah tahunan "Nelson Mandela" mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestin, berkata: "Jika ada satu perkara yang harus kekal dalam fikiran anda daripada ceramah ini, ia adalah ini: Tidak kira sama ada kuasa-kuasa global mengakuinya atau tidak, perjuangan rakyat Palestin untuk kebebasan terletak di pusat pergerakan global pembebasan daripada penjajahan."

Acara ini, yang dikenali sebagai Ceramah Tahunan "Nelson Mandela" dan turut dihadiri oleh "Nkosazana Zulu Lililie Mandela," cucu pejuang dan pembebas serta presiden pertama Afrika Selatan, telah disertai oleh lebih 3,500 orang.