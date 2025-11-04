Gambar | Perhimpunan Sempena Hari-hari Fatimiyyah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perhimpunan Yaumullah 13 Aban "Hari Nasional Menentang Keangkuhan Global" dengan slogan "Bersatu dan Teguh, Menentang Keangkuhan Global" telah diadakan pagi ini, Selasa 13 Aban 1404, bersempena dengan hari-hari kesyahidan Sayidatina Fatimah al-Zahra salamullah alaiha. Perhimpunan bermula dari Medan Palestin Tehran menuju ke Sarang Mata-Mata (Kedutaan AS sebelumnya) dan lokasi majlis di Jalan Taleghani.

