Yang di-Pertua Parlimen Lebanon Hadiahkan Al-Quran kepada Paus

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Parlimen Lebanon, Nabih Berri, telah menghadiahkan satu naskhah Al-Quran suci kepada Paus Leo XIV semasa pertemuannya dengan ketua Gereja Katolik yang sedang melawat itu.

Paus tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Rafik Hariri di Beirut pada hari Ahad.

Beliau dilaporkan akan bertemu dengan pihak berkuasa agama, mengunjungi masjid serta gereja-gereja kuno, bersolat di pelabuhan Beirut sebagai mengenang mangsa letupan tahun 2020, dan mengadakan perjumpaan tertutup dengan Presiden Joseph Aoun.

Sumber Lubnan menyatakan bahawa dalam lawatan ini, Paus juga dijadualkan bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon dan berucap di satu perhimpunan pemimpin-pemimpin nasional negara Arab tersebut.

Paus Leo tiba di Lebanon selepas mengunjungi Turki, sebagai langkah kedua dan terakhir dalam lawatan bersejarahnya ke Timur Tengah, bagi menuntut keamanan di sebuah negara yang dilitupi kegelapan ancaman baharu rejim Zionis.

Para pemimpin Lubnan, yang negaranya menempatkan sejuta pelarian Syria dan Palestin serta bergelut untuk pulih daripada krisis ekonomi bertahun-tahun, kini bimbang dengan peningkatan ketara serangan Israel pada bulan-bulan mendatang.

Syeikh Naim Qassem, Setiausaha Agung pergerakan Hezbollah Lebanon, melahirkan harapan dalam ucapannya pada hari Jumaat bahawa lawatan Paus itu akan membantu menamatkan serangan Israel ke atas negara tersebut.