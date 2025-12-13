Gambar | "Kecederaan pada Satu adalah Kecederaan pada Semua" Bergema di Perhimpunan Pro-Palestin di New Zealand

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perhimpunan solidariti oleh Rangkaian Solidariti Palestin Aotearoa (PSNA) di New Zealand, dengan slogan "Kecederaan pada Satu adalah Kecederaan pada Semua", menyatukan para peserta dalam menyokong rakyat tertindas di Palestin, Sudan, Congo, dan Papua Barat, sambil mendedahkan ketidakadilan dan mengingatkan tentang penderitaan komuniti terpinggir sempena musim perayaan.

News ID: 1761335