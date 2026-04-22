Gambar | Kumpulan Yahudi di NYC Berarak Kutuk Perang Israel ke Atas Iran dan Lubnan

Sekumpulan penganut Yahudi di New York City telah mengadakan perarakan bagi mengutuk serangan rejim Israel ke atas Iran dan Lubnan. Para penunjuk perasaan menyuarakan bantahan mereka terhadap keganasan berterusan yang mengorbankan ribuan nyawa tidak berdosa, termasuk wanita dan kanak-kanak. Mereka menegaskan bahawa tindakan perang Israel tidak mencerminkan ajaran sebenar agama Yahudi yang mengutamakan keamanan dan keadilan. Perarakan ini turut menuntut kerajaan Amerika Syarikat menghentikan sokongan ketenteraan kepada Israel demi mengelakkan lebih banyak pertumpahan darah di rantau Asia Barat.

