Gambar | Majlis Dekad Pertama Muharram di Jafaria Hussainiya, Brussels, Belgium

Majlis berkabung Dekad Pertama Muharram diadakan di Jafaria Hussainiya, Brussels, Belgium. Ratusan jemaah hadir memperingati kepahlawanan Imam Hussain (as) di Karbala. Program sepuluh malam pertama merangkumi bacaan al-Quran, syarahan agama, ratapan marthiya, dan zikir kolektif. Para penceramah menyampaikan tazkirah tentang keadilan, pengorbanan, dan perjuangan menentang kezaliman. Suasana khusyuk dengan jemaah berpakaian hitam, manakala kanak-kanak turut terlibat dalam program khas. Majlis ini mengukuhkan perpaduan ummah dalam kalangan masyarakat Islam di Eropah, khususnya di Brussels. Penganjuran tersusun ini memelihara tradisi Muharram sebagai medium dakwah dan pembinaan akhlak.

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