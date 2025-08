Protes Besar-besaran Meletus Di Scotland Ketika Trump Memulakan Lawatan Lima Hari

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Beratus-ratus penunjuk perasaan turun ke jalan-jalan di Aberdeen dan Edinburgh pada hari Sabtu untuk membantah ketibaan Presiden AS Donald Trump, yang melawat Scotland dari 25 hingga 29 Julai.

Menurut Mehr, kehadiran polis yang besar telah dikerahkan di sekitar pusat peranginan Trump Turnberry di South Ayrshire di tengah-tengah kebimbangan keselamatan yang memuncak, termasuk potensi ancaman berkaitan keganasan. Menurut Sky News, polis Scotland meminta bantuan dari kawasan lain di UK untuk menyokong operasi itu.

Penolong Ketua Konstabel Emma Bond menekankan keseriusan langkah keselamatan, sambil menyatakan bahawa percubaan membunuh Trump tahun lalu tidak boleh diabaikan. Dia menyifatkan operasi semasa sebagai salah satu usaha yang paling kompleks dan mahal dalam sejarah kepolisan Scotland baru-baru ini.

Penunjuk perasaan membawa papan tanda bertulis "FELON 47 NOT WELCOME HERE," merujuk sabitan jenayah Trump, dan memaparkan imej yang mengaitkannya dengan Jeffrey Epstein. Demonstrasi berhampiran patung William Wallace di tengah Aberdeen menarik ratusan peserta, termasuk ketua bersama Scottish Green Patrick Harvie, aktivis iklim dan penyokong hak minoriti. Ramai juga yang menyuarakan kebimbangan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.

Kirsty Haigh, jurucakap pakatan "Scotland Against Trump", memberitahu media tempatan bahawa aktivis dari seluruh Britain telah berkumpul untuk menentang lawatan Trump dan "politik perpecahan" beliau. Dia menuduh bekas presiden itu menggunakan Scotland sebagai latar belakang untuk memulihkan imej awamnya.

Jadual perjalanan Trump termasuk penginapan di pusat peranginan Turnberry dan Trump International Scotland di Aberdeenshire, di samping pertemuan tidak rasmi dengan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, Perdana Menteri UK Keir Starmer dan Menteri Pertama Scotland John Swinney.